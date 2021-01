Coronavirus: studio, ‘con crisi può chiudere un’azienda familiare su quattro’ (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) – Con la crisi da Covid19 può chiudere un’azienda familiare su quattro. Sono le risultanze del XII Osservatorio Aub. La crisi innescata nel 2020 dalla pandemia ha un impatto doppio sul Pil italiano rispetto a quella iniziata nel 2008-2009, che pure aveva costretto il 17,5% delle aziende familiari italiane a entrare in procedure concorsuali o liquidatorie nel decennio successivo. Secondo i calcoli dell’osservatorio, promosso da Aidaf, Cattedra Aidaf-Ey della Bocconi, UniCredit e Cordusio, con il supporto di Borsa Italiana, Fondazione Angelini e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, il 25-30% delle aziende familiari è a rischio, nonostante queste aziende si siano affacciate al 2020 in una situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria migliore rispetto a quella ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) – Con lada Covid19 puòsu quattro. Sono le risultanze del XII Osservatorio Aub. Lainnescata nel 2020 dalla pandemia ha un impatto doppio sul Pil italiano rispetto a quella iniziata nel 2008-2009, che pure aveva costretto il 17,5% delle aziende familiari italiane a entrare in procedure concorsuali o liquidatorie nel decennio successivo. Secondo i calcoli dell’osservatorio, promosso da Aidaf, Cattedra Aidaf-Ey della Bocconi, UniCredit e Cordusio, con il supporto di Borsa Italiana, Fondazione Angelini e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, il 25-30% delle aziende familiari è a rischio, nonostante queste aziende si siano affacciate al 2020 in una situazione patrimoniale, reddituale e finanziaria migliore rispetto a quella ...

