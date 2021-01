Coronavirus, stime di Londra: in Gb sfondata quota 100mila morti (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo le stime dell'istituto nazionale di statistica di Londra, la Gran Bretagna, primo Paese in Europa, ha sfondato la soglia dei 100.000 morti per Coronavirus toccando quota 104mila. Il dato ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) Secondo ledell'istituto nazionale di statistica di, la Gran Bretagna, primo Paese in Europa, ha sfondato la soglia dei 100.000pertoccando104mila. Il dato ...

Secondo le stime dell'istituto nazionale di statistica di Londra, la Gran Bretagna, primo Paese in Europa, ha sfondato la soglia dei 100.000 morti per coronavirus toccando quota 104mila. Il dato inclu ...

COVID / PRIMI CASI IN ABRUZZO DI GUARITI DAL COVID CHE SI RIAMMALANO

Ancora casi di coronavirus, in Abruzzo, derivanti da varianti, sulla cui tipologia sono in corso accertamenti. I contagi dovuti a varianti, in base alle stime, secondo quanto apprende l'ANSA, potrebbe ...

