Coronavirus Sicilia, il bollettino del 26 gennaio 2021: 970 nuovi casi, è boom di guariti (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono 970 i nuovi contagi registrati in Sicilia su 23.579 tamponi effettuati.Coronavirus Italia, il bollettino del 26 gennaio 2021: 10.593 nuovi casi, 541 i decessiQuesto è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 26 gennaio 2021. Al momento gli attuali positivi nell'Isola sono 47.479, di questi 45.815 in isolamento domiciliare. Sono 1.456 i guariti nelle ultime 24 ore. In terapia intensiva i pazienti sono 229 (+2), mentre in totale i ricoverati in regime ordinario sono 1.435 (-4). Si registrano purtroppo 36 vittime. Il tasso di positività adesso è al 4,1 %.I casi città per cittàPalermo 308, Catania 188, ...

