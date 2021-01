Coronavirus, scontri in Libano tra polizia e manifestanti anti-lockdown: pneumatici in fiamme. Usati gas lacrimogeni – Video (Di martedì 26 gennaio 2021) In Libano dopo il lockdown imposto per arginare la diffusione del Covid, che ha raggiunto un picco senza precedenti che aggrava la già devastante crisi economica, sono scoppiate le proteste. I manifestanti si sono scontrati con la polizia e hanno bruciato pneumatici e lanciato pietre. Le forze dell’ordine hanno risposto con il lancio di gas lacrimogeni e proiettili di gomma. Secondo la Croce Rossa libanese più di 30 persone sono rimaste ferite, sei delle quali sono ricoverate in ospedale. Il blocco totale di due settimane nel Paese è stato varato due settimane fa. Il coprifuoco è previsto 24 ore su 24. Finora il Libano ha registrato 280mila casi e oltre 2400 morti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Indopo ilimposto per arginare la diffusione del Covid, che ha raggiunto un picco senza precedenti che aggrava la già devastante crisi economica, sono scoppiate le proteste. Isi sono scontrati con lae hanno bruciatoe lanciato pietre. Le forze dell’ordine hanno risposto con il lancio di gase proiettili di gomma. Secondo la Croce Rossa libanese più di 30 persone sono rimaste ferite, sei delle quali sono ricoverate in ospedale. Il blocco totale di due settimane nel Paese è stato varato due settimane fa. Il coprifuoco è previsto 24 ore su 24. Finora ilha registrato 280mila casi e oltre 2400 morti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

