Coronavirus, oggi in calo il rapporto di positività (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 10.593 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 257.034 tamponi totali (ieri 143.116) di cui 108.123 molecolari (ieri 86.189) e 131.979 test rapidi (ieri 56.947). Scende il rapporto positivi/tamponi a 4,12% (ieri 5,98%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 2.485.956. Sono 541 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 86.422 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 49 in meno, 2.372 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 69 in meno rispetto a ieri (sono 21.355 in totale). La Regione con più nuovi casi è la Lombardia (1.230), seguita da Lazio (1.039), Puglia (995), Emilia Romagna (993), Campania (976) e Sicilia (970). Leggi su quifinanza (Di martedì 26 gennaio 2021) (Teleborsa) – Sono 10.593 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 257.034 tamponi totali (ieri 143.116) di cui 108.123 molecolari (ieri 86.189) e 131.979 test rapidi (ieri 56.947). Scende ilpositivi/tamponi a 4,12% (ieri 5,98%). Il Ministero della Salute riporta che i casi complessivi di Covid-19 da inizio emergenza sono 2.485.956. Sono 541 i decessi registrati, che porta il conteggio totale a 86.422 morti da inizio pandemia. Cala sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 49 in meno, 2.372 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 69 in meno rispetto a ieri (sono 21.355 in totale). La Regione con più nuovi casi è la Lombardia (1.230), seguita da Lazio (1.039), Puglia (995), Emilia Romagna (993), Campania (976) e Sicilia (970).

Agenzia_Ansa : #Covid, i dati di oggi: 8.561 nuovi casi e 420 vittime #ANSA #coronavirus - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - SkyTG24 : #coronavirus: il bollettino di oggi: - Herbert403 : Primo caso di Covid variante brasiliana registrato in Italia, ieri a Varese. Oggi altri tre casi in Abruzzo. - BettaninManuela : Coronavirus, oggi 10.593 casi e 541 morti Covid, variante brasiliana arriva in Abruzzo: ultime notizie e bollettino… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi Coronavirus oggi. Biden alza il tiro, 150 milioni di vaccinazioni in cento giorni. La Gran Bretagna ... Il Sole 24 ORE Gran Bretagna, superati i 100 mila morti di Covid. Johnson: “Difficile calcolare il dolore”

Il Regno Unito ha superato i 100.000 morti a causa del Covid-19, secondo gli ultimi dati giornalieri del governo. Lo rende noto il Guardian. Nelle ultime 24 ...

Bollettino Coronavirus Italia, oggi 10.593 contagi e 541 morti per Covid: i dati di martedì 26 gennaio

In totale sono 2.485.956 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono 10.593 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano ...

Il Regno Unito ha superato i 100.000 morti a causa del Covid-19, secondo gli ultimi dati giornalieri del governo. Lo rende noto il Guardian. Nelle ultime 24 ...In totale sono 2.485.956 i casi di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Sono 10.593 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano ...