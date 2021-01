Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il -36%, bruciati 500 mln (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nelin Italia sono stati investiti inizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19, sono stati500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro dellaizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta ...

(Adnkronos) – Quello cominciato sarà comunque un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi, amministratore delegato di S ...

(Adnkronos) – Quello cominciato sarà comunque un anno ancora difficile, di transizione. Il recupero ai livelli del 2019 è previsto solo nel 2024. Secondo Giovanni Palazzi, amministratore delegato di S ...