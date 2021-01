Coronavirus: nel 2020 mercato sponsor perde il 36%, bruciati 500 mln (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nel 2020 in Italia sono stati investiti in sponsorizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19, sono stati bruciati 500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro della sponsorizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel 2020, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Milano, 26 gen. (Adnkronos) - Nelin Italia sono stati investiti inizzazioni sportive, culturali e sociali circa 889 milioni. Si tratta di calo del 36% rispetto al 2019: in dodici mesi, a causa della pandemia di Covid19, sono stati500 milioni, tra eventi sospesi e annullati. Il dato emerge dalla 20esima Indagine Predittiva 'Il Futuro dellaizzazione' realizzata da StageUp con la collaborazione di ChainOn. Nel 2021, se la situazione sanitaria migliorerà, potrebbe esserci un rimbalzo del 9,8%. Nel, aumenta la quota in valore dello "sport" (+9%) sostenuta dagli accordi negli eventi di vertice con valenze internazionali. E in effetti lo sport, comparto leader del settore, ha retto meglio alla crisi rispetto alla cultura e allo spettacolo, grazie soprattutto alla tenuta ...

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 212.590 casi di positività, 993 in più rispetto a ieri, su un totale di 24.641 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La p ...

Coronavirus: 663 positivi a Roma e 1039 nel Lazio, i dati di martedì 26 gennaio

“Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 ...

