Coronavirus, la variante brasiliana è in Italia: rilevati più casi (Di martedì 26 gennaio 2021) La variante brasiliana del Coronavirus è arrivata in Italia. In pochi giorni sono stati trovati più di un caso in Regioni diverse: una situazione che ha fatto alzare il livello di allerta per la temuta variante proveniente dal Sud America. Il virologo Crisanti ha già invocato un lockdown più severo, nel caso dovessero emergere altri casi di questa variante. Covid-19, primo caso di variante brasiliana a Varese Il primo caso di questa particolare mutazione del Coronavirus, una delle tre che sono più sotto osservazione dopo quella inglese e sudafricana, è stato rilevato nella giornata di lunedì 25 gennaio in provincia di Varese. Secondo le fonti si tratterebbe di un giovane brasiliano, la cui positività è stata ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Ladelè arrivata in. In pochi giorni sono stati trovati più di un caso in Regioni diverse: una situazione che ha fatto alzare il livello di allerta per la temutaproveniente dal Sud America. Il virologo Crisanti ha già invocato un lockdown più severo, nel caso dovessero emergere altridi questa. Covid-19, primo caso dia Varese Il primo caso di questa particolare mutazione del, una delle tre che sono più sotto osservazione dopo quella inglese e sudafricana, è stato rilevato nella giornata di lunedì 25 gennaio in provincia di Varese. Secondo le fonti si tratterebbe di un giovane brasiliano, la cui positività è stata ...

