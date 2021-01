Coronavirus, la Cei: vaccinarsi è responsabilità anche verso gli altri (Di martedì 26 gennaio 2021) 'La responsabilità cristiana e civile di proteggere se stessi è intrinsecamente unita alla responsabilità verso gli altri. Oggi, grazie alla vaccinazione , vi sono i presupposti per far sì che un atto ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 26 gennaio 2021) 'Lacristiana e civile di proteggere se stessi è intrinsecamente unita allagli. Oggi, grazie alla vaccinazione , vi sono i presupposti per far sì che un atto ...

ImolaOggi : 'Siamo tutti virologi' Cei (vescovi), card. Bassetti: coronavirus esiste, combatterlo con i vaccini come ha detto F… - PerugiaToday : Il cardinal Bassetti in udienza da Papa Francesco alla vigilia della sessione invernale del Consiglio episcopale pe… - GiovanniMario12 : RT @vaticannews_it: #16gennaio #terremotoindonesia @CEI_news stanzia 500mila euro per le popolazioni colpite #India Nuova mobilitazione per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cei Cei, card. Bassetti: coronavirus esiste, combatterlo con i vaccini – Imola Oggi Imola Oggi Torna il Rosario per l’Italia per fronteggiare il Coronavirus

Torna alle ore 21.00 di Mercoledì 27 Gennaio 2021, il Santo Rosario per l'Italia per fronteggiare spiritualmente questo difficile ...

Governo: Cei, preoccupati per attuale verifica politica

Oggi l'introduzione del cardinale Bassetti al consiglio permanente dei vescovi: "Trovare soluzione al servizio dei cittadini" ...

Torna alle ore 21.00 di Mercoledì 27 Gennaio 2021, il Santo Rosario per l'Italia per fronteggiare spiritualmente questo difficile ...Oggi l'introduzione del cardinale Bassetti al consiglio permanente dei vescovi: "Trovare soluzione al servizio dei cittadini" ...