Coronavirus Italia, il bollettino del 26 gennaio 2021: 10.593 nuovi casi, 541 i decessi (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono 10.593 i nuovi casi di Coronavirus, e 541 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 10.593 (ieri 8.562) casi testati: 73.626 (ieri 50.925) Tamponi (diagnostici e di controllo): 257.034 (ieri 143.116) molecolari: 108123 di cui 9129 positivi pari al 8.4% (ieri 9.5%) rapidi: 131.979 di cui 1455 positivi pari al 1% (ieri 0.5%) Attualmente positivi: 482.417 (ieri 491.630) Ricoverati: 21.355, -69 (ieri 21.424, +115) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.372, -49, 162 nuovi (ieri 2.421, +21, 150 nuovi) Totale casi ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono 10.593 idi, e 541 i morti registrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 10.593 (ieri 8.562)testati: 73.626 (ieri 50.925) Tamponi (diagnostici e di controllo): 257.034 (ieri 143.116) molecolari: 108123 di cui 9129 positivi pari al 8.4% (ieri 9.5%) rapidi: 131.979 di cui 1455 positivi pari al 1% (ieri 0.5%) Attualmente positivi: 482.417 (ieri 491.630) Ricoverati: 21.355, -69 (ieri 21.424, +115) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.372, -49, 162(ieri 2.421, +21, 150) Totale...

