Coronavirus | ipotetica zona “rosso scuro” | ecco cosa cambierebbe in Italia

Leggi su dailynews24

(Di martedì 26 gennaio 2021) Didier Reynders, commissario europeo per la Giustizia, ieri ha presentato la proposta della Commissione Ue per i viaggi e la mobilità sul suolo europeo e fuori dai confini. Il commissario ha anticipato un’mappa dell’Europa a seconda del livello di rischio legato all’emergenza. INTRODUZIONE DI UNA NUOVA– Da come si evince dalla L'articolo