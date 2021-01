Coronavirus, in Olanda violente proteste contro il coprifuoco: negozi saccheggiati e 180 arresti – FOTO (Di martedì 26 gennaio 2021) La rabbia ha iniziato a montare fin dal 23 gennaio, quando il governo ha imposto per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale il coprifuoco a livello nazionale dalle 21 alle 4.30 del mattino, nel tentativo di arginare la diffusione dei contagi. Una misura che dovrebbe durare fino al 9 febbraio e che si aggiunge a quelle già varate da metà dicembre, con la chiusura di scuole, negozi e ristoranti. Ma la protesta, in particolare ad Amsterdam e Rotterdam, è degenerata con violenti scontri tra la polizia e i manifestanti. Solo nell’ultima notte sono state arrestate 180 persone: secondo il quotidiano belga Le Soir alcune vetrine dei negozi sono state distrutte e le loro merci saccheggiate. Al centro di tafferugli e disordini anche Amersfoort (est), la piccola città di Geleen (sud), vicino a Maastricht, L’Aia e Den Bosch. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) La rabbia ha iniziato a montare fin dal 23 gennaio, quando il governo ha imposto per la prima volta dalla Seconda guerra mondiale ila livello nazionale dalle 21 alle 4.30 del mattino, nel tentativo di arginare la diffusione dei contagi. Una misura che dovrebbe durare fino al 9 febbraio e che si aggiunge a quelle già varate da metà dicembre, con la chiusura di scuole,e ristoranti. Ma la protesta, in particolare ad Amsterdam e Rotterdam, è degenerata con violenti scontri tra la polizia e i manifestanti. Solo nell’ultima notte sono state arrestate 180 persone: secondo il quotidiano belga Le Soir alcune vetrine deisono state distrutte e le loro merci saccheggiate. Al centro di tafferugli e disordini anche Amersfoort (est), la piccola città di Geleen (sud), vicino a Maastricht, L’Aia e Den Bosch. Il ...

