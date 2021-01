Coronavirus, in Lombardia aumentano i ricoveri ordinari (+118). I decessi sono 77 in 24 ore (Di martedì 26 gennaio 2021) Il bollettino del 26 gennaio Oggi, 26 gennaio, il bollettino dei dati Coronavirus in Lombardia registra un calo dei ricoveri in terapia intensiva: – 15 unità per un numero complessivo di persone in area critica pari a 392. Per i ricoveri ordinari il monitoraggio registra un dato di 3.530 persone (ieri +3.412), +118 unità. sono invece +77 le vittime osservate nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle +46 di ieri. Il totale di decessi per Covid su territorio regionale è arrivata a quota 26.789. Segno meno per i nuovi casi: +1.230 a fronte dei +1.484 del precedente bollettino, con una percentuale di positività sui test eseguiti del 5,1%. sono 24.040 i nuovi tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (18.777 ieri), di cui 11.288 ... Leggi su open.online (Di martedì 26 gennaio 2021) Il bollettino del 26 gennaio Oggi, 26 gennaio, il bollettino dei datiinregistra un calo deiin terapia intensiva: – 15 unità per un numero complessivo di persone in area critica pari a 392. Per iil monitoraggio registra un dato di 3.530 persone (ieri +3.412),unità.invece +77 le vittime osservate nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto alle +46 di ieri. Il totale diper Covid su territorio regionale è arrivata a quota 26.789. Segno meno per i nuovi casi: +1.230 a fronte dei +1.484 del precedente bollettino, con una percentuale di positività sui test eseguiti del 5,1%.24.040 i nuovi tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (18.777 ieri), di cui 11.288 ...

Agenzia_Ansa : #Covid, sequestrate #mascherine U-Mask, inchiesta a #Milano. Indagato per frode nell'esercizio del commercio l'amm… - RegLombardia : #LNews A fronte di 18.777 tamponi effettuati, sono 1.484 i nuovi positivi (7,9%). I guariti/dimessi sono 4.465 ??… - RegLombardia : #LNews Pubblicati dall'ISS-Ministero della Salute i dati RT di tutte le Regioni: Lombardia al 0,82. Sono ben 18 le… - linuxian_5s : #Lombardia: probabili dati sbagliati già da ottobre. Pazienti guariti, ricontati come infetti. #stika e questi sare… - verbanonews : New post: Coronavirus: i nuovi positivi sono 102 nel Varesotto, 1.230 in Lombardia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Lombardia Bollettino Covid Italia e Lombardia: i dati di oggi 26 gennaio IL GIORNO Coronavirus, in Lombardia 1.230 nuovi casi e 77 decessi. A Milano città +169 contagi

Il report di martedì 26 gennaio 2021 fornito dalla Regione. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 392 (-15). Salgono invece i ricoveri nei normali reparti: 3.530 (+118) ...

L’Iss risponde a Fontana: “La Lombardia ha rettificato, non solo aggiornato”

Il sistema per il monitoraggio della diffusione del nuovo coronavirus è "in uso da trentasei ... anomalie di questa entità".Da quando la Lombardia è stata classificata in zona arancione e ...

Il report di martedì 26 gennaio 2021 fornito dalla Regione. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 392 (-15). Salgono invece i ricoveri nei normali reparti: 3.530 (+118) ...Il sistema per il monitoraggio della diffusione del nuovo coronavirus è "in uso da trentasei ... anomalie di questa entità".Da quando la Lombardia è stata classificata in zona arancione e ...