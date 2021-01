Coronavirus: in Italia la positività scende al 4,1%. Sicilia: 36 morti e 970 contagi (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono 10.593 i casi di Coronavirus in Italia (secondo il bollettino quotidiano) nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 8.562 di ieri ma con 257.034 tamponi, ben 110mila in più. Tanto che il tasso... Leggi su feedpress.me (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono 10.593 i casi diin(secondo il bollettino quotidiano) nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 8.562 di ieri ma con 257.034 tamponi, ben 110mila in più. Tanto che il tasso...

