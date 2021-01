Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 gennaio: l’indice di positività al 4,1% (Di martedì 26 gennaio 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Covid-19 di oggi, martedì 26 gennaio 2021, fanno registrare 10.593 nuovi positiv1, mentre il numero dei decessi è di 541, numero nettamente superiore rispetto ai giorni scorsi. Il tasso di positività sale al 4,1%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 482.417, con 162 nuovi ingressi nelle terapie intensive, 12 in più rispetto a ieri. Il dato sui guariti/dimessi di oggi è più alto ed è di 19.256 unità in più. In generale si registra un incremento di -9.213 casi. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre il totale dei ricoverati è di 21.355 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, sempre seguite da Campania ed Emilia ... Leggi su 361magazine (Di martedì 26 gennaio 2021) I dati di oggi delI dati del contagio da Covid-19 di oggi, martedì 262021, fanno registrare 10.593 nuovi positiv1, mentre il numero dei decessi è di 541, numero nettamente superiore rispetto ai giorni scorsi. Il tasso disale al 4,1%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 482.417, con 162 nuovi ingressi nelle terapie intensive, 12 in più rispetto a ieri. Il dato sui guariti/dimessi di oggi è più alto ed è di 19.256 unità in più. In generale si registra un incremento di -9.213 casi. Scende il numero delle persone in isolamento domiciliare, mentre il totale dei ricoverati è di 21.355 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Piemonte continuano a rimanere le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, sempre seguite da Campania ed Emilia ...

