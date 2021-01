Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 gennaio: 10.593 nuovi casi, i morti sono 541 (Di martedì 26 gennaio 2021) Nelle ultime 24 ore sono stati 10.593 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 8.562. Aumentano i tamponi effettuati: 257.034 contro i 143.116 di ieri. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test antigenici rapidi. sono 541 i morti, 162 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 gennaio (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE). Leggi su tg24.sky (Di martedì 26 gennaio 2021) Nelle ultime 24 orestati 10.593 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 8.562. Aumentano i tamponi effettuati: 257.034 contro i 143.116 di ieri. Nel conteggio, da qualche giorno, rientrano anche i test antigenici rapidi.541 i, 162 i pazienti in più in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 26(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - GRAFICHE).

