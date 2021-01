Coronavirus | il bollettino di oggi 26 gennaio | 541 morti e 10 593 contagi Ecco i nuovi casi Covid regione per regione

SkyTG24 : #coronavirus: il bollettino di oggi: - Corriere : Registrati 10.593 nuovi casi e 541 morti, tasso di positività al 4,1%. In calo ricoveri e terapie intensive - taglient8th : RT @SkyTG24: #coronavirus: il bollettino di oggi: - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 10.593 nuovi casi e 541 decessi #Covid - tranellio : RT @Virus1979C: Coronavirus, il bollettino di oggi, 26 gennaio: 10.593 nuovi casi e 541 morti. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

In Italia, nelle ultime 24 ore, i nuovi casi di Covid-19 sono stati 10.593. In crescita rispetto a ieri, quando sono stati 8.562. I DATI.«Alle 12 di oggi ho disposto un nuovo spargimento di sale sulle principali strade comunali di Laureto, Lamie, Canale di Pirro, Selva e su via delle Giritoie: le previsioni per questa notte indicano in ...