CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 26 gennaio – I numeri di oggi in Campania ed in Italia (Di martedì 26 gennaio 2021) CORONAVIRUS, il bollettino del giorno 26 gennaio: in Italia, 10.593 nuovi positivi e 541 morti nelle ultime 24 ore CORONAVIRUS – La Protezione Civile ha diramato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 26 gennaio 2021), ildel26: in, 10.593 nuovi positivi e 541 morti nelle ultime 24 ore– La Protezione Civile ha diramato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Corriere : Registrati 10.593 nuovi casi e 541 morti, tasso di positività al 4,1%. In calo ricoveri e terapie intensive - Chilhon2016Lap : RT @Corriere: Registrati 10.593 nuovi casi e 541 morti, tasso di positività al 4,1%. In calo ricoveri e terapie intensive - lori_gianna : RT @SkyTG24: #coronavirus: il bollettino di oggi: - GarauSilvana : RT @LaNotiziaTweet: Coronavirus, il bollettino di oggi: 10.593 nuovi casi e 541 morti. In calo gli attualmente positivi e i ricoveri https:… - ag_notizie : Coronavirus, in Sicilia i nuovi casi restano sotto quota mille (+76 in provincia): 36 morti, oltre 1.500 i guariti… -