Coronavirus, Giani: 346 nuovi positivi su oltre 13mila test (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono 346 i nuovi casi positivi Covid registrati in Toscana su 13.784 test di cui 7.749 tamponi molecolari e 6.035 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,51%. Lo rende noto Eugenio Giani, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook. Il dato dei positivi è più basso rispetto a ieri (erano 422) Leggi su firenzepost (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono 346 icasiCovid registrati in Toscana su 13.784di cui 7.749 tamponi molecolari e 6.035rapidi. Il tasso deiè 2,51%. Lo rende noto Eugenio, presidente della Regione, sulla sua pagina Facebook. Il dato deiè più basso rispetto a ieri (erano 422)

