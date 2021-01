Coronavirus | da Invitalia 81 milioni di euro per il vaccino ReiThera Tutto pronto per la fase 2

(Di martedì 26 gennaio 2021) ITALIA ANSA Fiale di GRAd-COV2, il candidatoanti Covid diLa corsa alitaliano va avanti Arrivano buone notizie per la sperimentazione italiana delanti Covid di. La biotech di Castel Romano in provincia di Roma riceverà finanziamenti daper la cifra di 81die potrà così andare avanti nella2 di ricerca. Il Cda dell’Agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo d’impresa ha approvato il contratto di Sviluppo presentato daper un investimento industriale che porterà all’ulteriore verifica dei requisiti di sicurezza ed efficacia su un numero ancora maggiore di volontari. Dopo gli esiti incoraggianti della ...

Potrebbe essere distribuito già in estate il vaccino anti-Covid tutto Made in Italy di ReiThera: se le procedure e i test di sicurezza ed efficacia ...“E’ un’ottima notizia che il vaccino anti COVID dell’Istituto Spallanzani / ReiThera sarà prodotto nella nostra regione, in provincia di Roma a Castel Romano. Come Regione Lazio abbiamo creduto sin da ...