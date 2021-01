Coronavirus: come funziona la nuova mappa del rischio europeo (Di martedì 26 gennaio 2021) (immagine: Ecdc)Apparentemente molto simili. Sono le mappe a colori che indicano le aree più critiche per la diffusione del Coronavirus. Da una parte c’è quella dell’Italia, che consiste nell’indicare le regioni con una situazione epidemiologica più rischiosa in base a tre colori (giallo,arancione e rosso). Colori che sono riportati anche nella mappa del rischio di contagio europeo sviluppata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), e che, così come quella italiana, indicano la crescente pericolosità nelle diverse aree con colori che vanno dal giallo al rosso, con l’aggiunta ora di un nuovo colore: il rosso intenso. A mostrarla in anteprima durante una recente conferenza stampa è stato il commissario europeo per la ... Leggi su wired (Di martedì 26 gennaio 2021) (immagine: Ecdc)Apparentemente molto simili. Sono le mappe a colori che indicano le aree più critiche per la diffusione del. Da una parte c’è quella dell’Italia, che consiste nell’indicare le regioni con una situazione epidemiologica piùsa in base a tre colori (giallo,arancione e rosso). Colori che sono riportati anche nelladeldi contagiosviluppata dal Centroper la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), e che, cosìquella italiana, indicano la crescente pericolosità nelle diverse aree con colori che vanno dal giallo al rosso, con l’aggiunta ora di un nuovo colore: il rosso intenso. A mostrarla in anteprima durante una recente conferenza stampa è stato il commissarioper la ...

