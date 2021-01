Coronavirus, altri tre morti nel Forlivese. E' boom di guariti in provincia (Di martedì 26 gennaio 2021) Centoundici nuovi contagiati, ma anche 294 guariti nella provincia di Forlì - Cesena. Questo il bollettino dell'andamento dell'epidemia da covid - 19 aggiornato a martedì pomeriggio. Sono cinque i ... Leggi su forlitoday (Di martedì 26 gennaio 2021) Centoundici nuovi contagiati, ma anche 294nelladi Forlì - Cesena. Questo il bollettino dell'andamento dell'epidemia da covid - 19 aggiornato a martedì pomeriggio. Sono cinque i ...

ladyonorato : Fra questi “nuovi positivi”, ci sono anche i medici e infermieri vaccinati due settimane fa... - RegioneLazio : #Coronavirus: Claudia Alivernini e gli altri operatori sanitari che per primi in Italia sono stati sottoposti a vac… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 13.331 nuovi contagi e altri 488 morti - NapoliToday : #Cronaca Coronavirus, quasi 1000 nuovi positivi in Campania: registrati altri 25 decessi - infoitinterno : Coronavirus, altri tre morti nel Forlivese. E' boom di guariti in provincia -