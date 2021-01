Corona virus: Italia, 482417 attualmente positivi a test (-9213 in un giorno) con 86422 decessi (541) e 1917117 guariti (19256). Totale di 2485956 casi (10593) Dati della protezione civile: effettuati 240102 tamponi (Di martedì 26 gennaio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 482417 attualmente positivi a test (-9213 in un giorno) con 86422 decessi (541) e 1917117 guariti (19256). Totale di 2485956 casi (10593) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 240102 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 26 gennaio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-in un) con(541) e).di) proviene da Noi Notizie..

