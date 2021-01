Cormezz | Gattuso si gioca tutto in tre partite

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 gennaio 2021) Al presidente De Laurentiis non bastano più le vittorie, o almeno non quelle casuali e altalenanti come accaduto contro Cagliari e Fiorentina. Il presidente, scrive il Corriere del Mezzogiorno, vuole una continuità, vuole che la squadra dimostri vitalità e senso di appartenenza. Dimostri un gioco, eviti le distrazioni fatali (individuali e di gruppo) che hanno determinato la dispersione di tanti punti. Aviene chiesta un’inversione di tendenza che sfrutti al meglio le potenzialità della rosa che ha a disposizione. Intanto De Laurentiis valuta e medita Il presidente non si è mai fatto trovare impreparato e nel caso in cui l’attesa svolta non dovesse arrivare, si confronta con il suo entourage, inizia a capire quale potrebbe essere l’alternativa. È ovvio che il presidente riconosce ail lavoro svolto in quest’anno, ma sono le ultime ...