Cordaz festeggia il rinnovo | «Legato a vita al Crotone»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Alex, portiere del, ha commentato la firma suldel contratto con il club calabrese: le sue dichiarazioni Alex, portiere del, ha commentato la firma suldel contratto con il club calabrese.– «Mi sonoe per me è stato un immenso piacere. Era solo una formalità. Ho tanti ricordi belli, dalle promozioni alla salvezza. Il momento più difficile è stato il secondo anno di B dove eravamo in difficoltà pur essendo partiti per vincere il campionato».– «È un rapporto speciale con il presidente e la società. Con mia moglie abbiamo deciso di restare qui. Vogliamo adesso continuare questo percorso». SALVEZZA – «Dico sempre che il bello deve ...