Coppa Italia | Valeri out per infortunio | cambia l’arbitro di Inter Milan

Paolo Valeri ha dovuto abbandonare la sfida tra Inter e Milan a causa di un infortunio muscolare: l'arbitro è stato sostituito da Daniele Chiffi Paolo Valeri ha dovuto lasciare il campo durante la sfida di Coppa Italia tra Inter e Milan. l'arbitro ha fermato il gioco a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra. Al suo posto è entrato Daniele Chiffi, che si è trovato a dirigere un finale acceso del derby Milanese.

