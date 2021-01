Coppa Italia, una punizione di Eriksen regala la semifinale all’Inter. Milan battuto 2-1. Lite tra Ibra e Lukaku (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Coppa Italia, i risultati di martedì 26 gennaio. L’Inter è la prima semifinalista. Milan battuto 2-1. ROMA – Coppa Italia, i risultati di martedì 26 gennaio. L’Inter è la prima semifinalista. I nerazzurri in rimonta hanno superato il Milan con il risultato di 2-1. Decisiva la punizione di Eriksen. Coppa Italia, i risultati di martedì 26 gennaio Di seguito i risultati di Coppa Italia di martedì 26 gennaio, sfide valide per i quarti di finale della competizione. (IL TABELLONE) Inter-Milan 2-1 Mi Roma 19/05/2012 – conferenza stampa finale Coppa Italia / foto Marco Iorio/Image Sport nella foto: ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 27 gennaio 2021), i risultati di martedì 26 gennaio. L’Inter è la prima semifinalista.2-1. ROMA –, i risultati di martedì 26 gennaio. L’Inter è la prima semifinalista. I nerazzurri in rimonta hanno superato ilcon il risultato di 2-1. Decisiva ladi, i risultati di martedì 26 gennaio Di seguito i risultati didi martedì 26 gennaio, sfide valide per i quarti di finale della competizione. (IL TABELLONE) Inter-2-1 Mi Roma 19/05/2012 – conferenza stampa finale/ foto Marco Iorio/Image Sport nella foto: ...

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - OptaPaolo : 1 - Ibrahimovic é l'unico giocatore del Milan ad aver segnato in tutte le competizioni giocate dai rossoneri in que… - livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - PhilVegaas : RT @RaiSport: ? Lo scontro verbale tra #Ibrahimovic e #Lukaku durante il derby di Coppa Italia #calcio #InterMilan #CoppaItalia https://t.… - costandrea_ : RT @_TEDDYBEARS__: 7 Champions sulla spalla, possesso palla E i cugini in piazza Duomo con la Coppa Italia -