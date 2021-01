Coppa Italia, Inter-Milan: le formazioni ufficiali. Lautaro in panchina, Ibra dal 1? (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono le grandi scontente dell'ultimo turno di campionato. Il Milan è uscito con le ossa rotte dal big match contro l'Atalanta, ma l'Inter non ne ha approfittato, pareggiando contro l'Udinese. Le due formazioni sono divise da due punti in classifica e la sfida inizia a farsi Interessante. Per questo motivo, l'incrocio in Coppa Italia diventa importante anche per le conseguenze a lungo termine dal punto di vista psicologico.caption id="attachment 1084747" align="alignnone" width="3000" Inter-Milan (getty images)/captionLE formazioni ufficialiAntonio Conte e Stefano Pioli non rinunciano totalmente ai rispettivi titolari, optando per un turnover ragionato. Queste le formazioni ... Leggi su itasportpress (Di martedì 26 gennaio 2021) Sono le grandi scontente dell'ultimo turno di campionato. Ilè uscito con le ossa rotte dal big match contro l'Atalanta, ma l'non ne ha approfittato, pareggiando contro l'Udinese. Le duesono divise da due punti in classifica e la sfida inizia a farsiessante. Per questo motivo, l'incrocio indiventa importante anche per le conseguenze a lungo termine dal punto di vista psicologico.caption id="attachment 1084747" align="alignnone" width="3000"(getty images)/captionLEAntonio Conte e Stefano Pioli non rinunciano totalmente ai rispettivi titolari, optando per un turnover ragionato. Queste le...

