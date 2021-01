Coppa Italia, Inter-Milan e le scelte dei due tecnici che fanno discutere (Di martedì 26 gennaio 2021) Stasera si gioca Inter-Milan in Coppa Italia: il derby assegna un posto in semifinale. I tifosi preoccupati per le scelte dei tecnici web sourceStasera iniziano i quarti di finale di Coppa Italia. Si parte subito col botto, visto che la prima sfida in programma è Inter-Milan, il derby di Milano. Il match, oltre ad essere storicamente molto sentito, assegnerà anche un posto in semifinale dove la squadra vincente troverà una tra Juventus e Spal. La partita, inoltre, assume ancor più significato visto che le due squadre Milanesi sono in lotta anche per il titolo in Serie A e chi uscirà vincitrice dal match infrasettimanale potrebbe avere un grande slancio psicologico anche nel girone di ... Leggi su instanews (Di martedì 26 gennaio 2021) Stasera si giocain: il derby assegna un posto in semifinale. I tifosi preoccupati per ledeiweb sourceStasera iniziano i quarti di finale di. Si parte subito col botto, visto che la prima sfida in programma è, il derby dio. Il match, oltre ad essere storicamente molto sentito, assegnerà anche un posto in semifinale dove la squadra vincente troverà una tra Juventus e Spal. La partita, inoltre, assume ancor più significato visto che le due squadreesi sono in lotta anche per il titolo in Serie A e chi uscirà vincitrice dal match infrasettimanale potrebbe avere un grande slancio psicologico anche nel girone di ...

Inter : ?? | ALLENAMENTO Subito al lavoro verso il #DerbyMilano di Coppa Italia Le foto dell'allenamento ??… - livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - OlimpiaMI1936 : ? Acquista le canotte dedicate a Kobe Bryant e realizzate in occasione delle Final Eight di Coppa Italia 2020! ?????… - Rossonero__1899 : RT @GoalItalia: È il giorno del derby di Coppa Italia ?? #InterMilan: chi va in semifinale? - DrugiBratWodza : RT @DrugiBratWodza: ? #InterMilan ?? Coppa Italia ? 20:45 ??? San Siro #FORZAINTER ??? #DerbyMilano -