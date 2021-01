Coppa Italia, Inter-Milan 2-1: l’insospettabile Eriksen elimina i rossoneri, non basta Ibra. Conte si prende la semifinale (Di martedì 26 gennaio 2021) Derby di Coppa Italia infuocato quello andato in scena a "San Siro" tra Inter e Milan.Nella sfida valida per i quarti di finale del torneo i nerazzurri si sono imposti per 2-1 al termine di una sfida che ne ha viste di cotte e di crude. Dopo l'iniziale vantaggio siglato da Zlatan Ibrahimovic al 31' con un preciso diagonale dal limite dell'area, è arrivato il pari firmato da Lukaku su calcio di rigore al 71'. In mezzo tanti gli episodi: dalla rissa Lukaku-Ibrahimovic che sono rientrati negli spogliatoi urlandosi contro all'infortunio dell'arbitro Valeri che ha portato la sfida al 100'. La rete del definitivo 2-1 la mette a segno l'irreprensibile Christian Eriksen che, entrato in campo all'87', segna dieci minuti più tardi il gol della vittoria con uno strepitoso calcio ... Leggi su mediagol (Di martedì 26 gennaio 2021) Derby diinfuocato quello andato in scena a "San Siro" tra.Nella sfida valida per i quarti di finale del torneo i nerazzurri si sono imposti per 2-1 al termine di una sfida che ne ha viste di cotte e di crude. Dopo l'iniziale vantaggio siglato da Zlatanhimovic al 31' con un preciso diagonale dal limite dell'area, è arrivato il pari firmato da Lukaku su calcio di rigore al 71'. In mezzo tanti gli episodi: dalla rissa Lukaku-himovic che sono rientrati negli spogliatoi urlandosi contro all'infortunio dell'arbitro Valeri che ha portato la sfida al 100'. La rete del definitivo 2-1 la mette a segno l'irreprensibile Christianche, entrato in campo all'87', segna dieci minuti più tardi il gol della vittoria con uno strepitoso calcio ...

