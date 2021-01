Coppa Italia Inter - Milan 2 - 1: decide Eriksen al 97'. Espulso Ibrahimovic (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Milano, 26 gennaio 2021 " E' Christian Eriksen l'eroe inaspettato del derby di Coppa Italia. Il danese ha portato i nerazzurri in semifinale con una sontuosa punizione al 97', dieci minuti di recupero ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 27 gennaio 2021)o, 26 gennaio 2021 " E' Christianl'eroe inaspettato del derby di. Il danese ha portato i nerazzurri in semifinale con una sontuosa punizione al 97', dieci minuti di recupero ...

AntoVitiello : La Curva Sud prima del #derby di Coppa Italia #intermilan @MilanNewsit - OptaPaolo : 1 - Ibrahimovic é l'unico giocatore del Milan ad aver segnato in tutte le competizioni giocate dai rossoneri in que… - livescore : x2 Primeira Liga ?????? x3 Premier League ???????????????? x1 FA Cup ???????????????? x4 League Cup ???????????????? x2 Community Shield ??… - UgoBaroni : RT @CorSport: #InterMilan, infortunio e sostituzione per l'arbitro #Valeri ?? - elbauscia : RT @Inter: ??? | MATCH REPORT L'Inter vince il #DerbyMilano e accede alle semifinali di #CoppaItalia ? Il racconto di #InterMilan minuto p… -