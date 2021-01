Coppa Italia, c’è Inter-Milan: le formazioni ufficiali (Di martedì 26 gennaio 2021) Le formazioni ufficiali di Inter-Milan, match dei quarti di finale della Coppa Italia Si avvicina il momento del calcio d’inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo Inter e Milan, nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Stefano Pioli, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Inter-Milan, eccole: Inter (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 ... Leggi su intermagazine (Di martedì 26 gennaio 2021) Ledi, match dei quarti di finale dellaSi avvicina il momento del calcio d’inizio allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ dio dove tra poco meno di un’ora scenderanno in campo, nel match valido per i quarti di finale della. Da pochi minuti i due allenatori, Antonio Conte e Stefano Pioli, hanno comunicato ledi, eccole:(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Lukaku, 7 Sanchez.A disposizione: 27 Padelli, 97 Radu, 2 Hakimi, 5 ...

