Coppa del Re | Levante | Villarreal e Betis si qualificano ai quarti

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) ROMA - Primi verdetti dagli ottavi di finale (in gara unica) delladel Re con le qualificazioni ottenute da. La formazione di Paco Lopez va a prendersi il pass per i ...

E’ una serata amara per il Milan, battuto nel derby di Coppa Italia dall’Inter. Una gara che i rossoneri hanno giocato bene fino al rosso di Ibrahimovic, rischiando il giusto ma ...Ibrahimovic è stato il protagonista in negativo del derby di Coppa Italia perso dal Milan contro l'Inter, prima giallo per la lite con Lukaku e poi rosso per fallo su Kolarov.