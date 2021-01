Contro Trump una strada mai presa prima | molto impervia

(Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo un lungo e tortuoso percorso, siamo arrivati al bivio dove un cartello recita: “mai”. È unamaiquella che si troveranno di fronte i 101 membri del Senato chiamati a decidere se un ex presidente degli Stati Uniti è colpevole di incitamento all’insurrezione. Nessun presidente americanodi Donald Jin 232 anni di storia ha dovuto affrontare due procedimenti di impeachment. Nessuno ha dovuto rispondere di accuse come “aver volontariamente incitato la violenzail governo degli Stati Uniti” con parole che hanno “incoraggiato, e che in modo prevedibile sono sfociate, in azionila legge che hanno avuto luogo al Campidoglio di Washington”. Senza precedenti è ...

AGI -Per la seconda volta in meno di un anno, i democratici Usa hanno presentato al Senato una accusa di impeachment contro Donald Trump, attivando così un nuovo processo politico, questa volta per ...