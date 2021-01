Contributi lavori domestici 2021: le nuove tabelle Inps (Di martedì 26 gennaio 2021) L’Inps ha rilasciato due comunicazione importanti sui Contributi lavori domestici per l’anno 2021. L’Istat – si legge nella nota – ha calcolato nella misura del -0,3% la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglia di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020 – dicembre 2020. Con questa percentuale sono state confermate le fasce di retribuzioni su cui si dovrà calcolare i Contributi descritti. Le tabelle dettagliate si trovano nella circolare Inps numero 9 del 25 gennaio 2021. Contiene gli importi dei Contributi da versare per l’anno solare 2021 che parte dal 1 gennaio e finisce il 31 dicembre. Contributi ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 26 gennaio 2021) L’ha rilasciato due comunicazione importanti suiper l’anno. L’Istat – si legge nella nota – ha calcolato nella misura del -0,3% la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglia di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2019 – dicembre 2019 e il periodo gennaio 2020 – dicembre 2020. Con questa percentuale sono state confermate le fasce di retribuzioni su cui si dovrà calcolare idescritti. Ledettagliate si trovano nella circolarenumero 9 del 25 gennaio. Contiene gli importi deida versare per l’anno solareche parte dal 1 gennaio e finisce il 31 dicembre....

