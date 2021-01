Conte verso le dimissioni: iniziato il Cdm, poi il premier andrà al Quirinale DIRETTA (Di martedì 26 gennaio 2021) È il giorno più lungo per . Il presidente del Consiglio è a Palazzo Chigi dove sta iniziando il Consiglio dei ministri nel quale comunicherà le sue dimissioni, per poi recarsi al Quirinale dal Capo ... Leggi su leggo (Di martedì 26 gennaio 2021) È il giorno più lungo per . Il presidente del Consiglio è a Palazzo Chigi dove sta iniziando il Consiglio dei ministri nel quale comunicherà le sue, per poi recarsi aldal Capo ...

ilriformista : Mercoledì la decisione (scontata) del Cio: #Italia come Russia e Bielorussia - La7tv : #lariachetira @DaniloToninelli (M5S): 'Che Conte sia una risorsa importante per il Paese lo ha dimostrato ed è del… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con Capezzone. Minacce legali per nascondere… - Margher69152351 : RT @anninavigneto: @Pierferdinando @ManricoMaci Conte il temporeggiatore. Rimandare, perdere tempo è la sua caratteristica. E mentre lui te… - fiordisale : RT @Omantini: Crisi di Governo, Zingaretti: 'Avanti con Conte per governo ampio' | Sky TG24 -