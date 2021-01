Conte si è dimesso: “Ora un governo di salvezza nazionale”. Al Senato nasce il gruppo dei “responsabili”. Da mercoledì le consultazioni al Colle (Di martedì 26 gennaio 2021) All’ordine del giorno del Consiglio dei ministri la possibile sospensione dell’Italia dal Comitato olimpico. Poi la “resa” al Colle. Ma la caccia ai responsabili a sostegno di un Conte ter prosegue Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 26 gennaio 2021) All’ordine del giorno del Consiglio dei ministri la possibile sospensione dell’Italia dal Comitato olimpico. Poi la “resa” al. Ma la caccia aia sostegno di unter prosegue

