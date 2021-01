Conte si è dimesso Ora la crisi è nelle mani di Mattarella Consultazioni fino a venerdì – La diretta

Leggi su open.online

(Di martedì 26 gennaio 2021) Ladi governo è stata formalizzata: Giuseppeè salito al Quirinale questa mattina per incontrare il presidente della Repubblica Sergioe ufficializzare le dimissioni del governo da lui presieduto. Dopomeriggio l’inizio delle, in streaming a causa della pandemia di Coronavirus. Dopo aver incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico,è rientrato a Palazzo Chigi. Da quanto si apprende dal Quirinale leandranno avanti almeno. Il tuo browser non supporta il tag iframe Renzi: «si èperché non aveva i numeri» Il leader di Italia Viva è tornato a ...