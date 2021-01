Conte si è dimesso | le consultazioni da domani

(Di martedì 26 gennaio 2021)si è, dainiziano lepolitiche fra i vari partiti. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppeha rassegnato nelle mani del Presidente Sergio Mattarella le proprie dimissioni. Il Premier è uscito dal Quirinale dopo mezz’ora dal suo arrivo. Dopo il colle, prima si è recato a Palazzo Giustiniani per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Crisi di Governo considerata irresponsabile, l’europea? Manovra del popolo è la ciccia per un 2019 del cambiamentoprolunga lo stato d’emergenza Stato di emergenza fino al 31 ottobre? Dpcm e decreto Covid: Natale e festività come ci si deve comportare Governo al lavoro h24 contro il coronavirus

Giorgiolaporta : #Conte si è dimesso al #Quirinale. Ma non c'è più lo spread di una volta... Attendiamo fiduciosi. ??… - Linkiesta : Il premier si è finalmente dimesso. Proverà a farne un terzo, magari con Forza Italia, grazie alla sbornia presa d… - LegaSalvini : ++ ?? #CONTE SI È DIMESSO ++ #dimissioniconte - SmorfiaDigitale : Governo, diretta. Conte si dimesso. De Falco: verso accordo per gruppo. Salvini ... - FratellidItalia : RT @PTrancassini: Ora che Conte si è dimesso siamo di fronte a un bivio fondamentale: continuare con gli inciuci di palazzo e i governucci… -

Così ha detto Andrea Marcucci, capogruppo dem a Palazzo Madama. Non è un all in sul premier appena dimesso, precisa Marcucci, ma la strada da seguire è quella. "Non c'è un Conte a tutti i costi - ha ...