Conte si è dimesso | la diretta – Consultazioni al Colle fino a venerdì | il calendario Il premier | “Ora emergano in Parlamento le voci di chi ha a cuore il Paese” E in Senato continua la caccia ai responsabili

(Di martedì 26 gennaio 2021) Una settimana dopo aver ottenuto la fiducia delle Camere, intorno alle 12 Giuseppeè salito alper dimettersi da presidente del Consiglio. La crisi politica è ufficialmente aperta ed è ora in mano a Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica ha accettato la dimissioni delma con riserva: aspetta, cioè, di capire cosa uscirà fuori dalle, che cominceranno aldomani pomeriggio e dureranno27 gennaio: iniziano i presidenti delle Camere, chiude il M5s. Il conto alla rovescia per tentare di varare unter è ufficialmente partito. Il, dopo che in un primo momento erano circolatesu un suo presunto videomessaggio, ha scritto in serata un post su ...

Linkiesta : Il premier si è finalmente dimesso. Proverà a farne un terzo, magari con Forza Italia, grazie alla sbornia presa d… - LegaSalvini : ++ ?? #CONTE SI È DIMESSO ++ #dimissioniconte - AMorelliMilano : ++ ?? CONTE SI È DIMESSO!!! ++ #dimissioniconte - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: Conte si è dimesso! Il premier: “Ora emergano in Parlamento le voci di chi ha a cuore il Paese”. Nonostante la camp… - cavaliereultimo : RT @ClaudioDeglinn2: Conte si è dimesso! Il premier: “Ora emergano in Parlamento le voci di chi ha a cuore il Paese”. Nonostante la camp… -

Per il M5S il reincarico è l'unica possibilità. Il Pd preme per una ricucitura con Italia Viva. Forza Italia apre all'ipotesi governo di unità nazionale. La Lega invoca le elezioni ...Crisi di governo a un punto di svolta. Giuseppe Conte salirà al Quirinale oggi per rassegnare le dimissioni, dopo un passaggio in cdm (convocato per le 9 di mattina) ...