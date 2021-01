Conte si è dimesso, consultazioni da domani (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppe Conte si è recato oggi al Quirinale per rimettere il suo mandato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il colloquio con il presidente della Repubblica è durato circa 30 minuti. "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto - ha reso noto in un comunicato il segretario generale della Presidenza delle Repubblica, Ugo Zampetti - Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni avranno inizio nel pomeriggio di domani, mercoledì 27 gennaio". "Il calendario delle consultazioni - ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) Il premier Giuseppesi è recato oggi al Quirinale per rimettere il suo mandato nelle mani del capo dello Stato Sergio Mattarella. Il colloquio con il presidente della Repubblica è durato circa 30 minuti. "Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe, il quale ha rassegnato le dimissioni del governo da lui presieduto - ha reso noto in un comunicato il segretario generale della Presidenza delle Repubblica, Ugo Zampetti - Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Leavranno inizio nel pomeriggio di, mercoledì 27 gennaio". "Il calendario delle- ha ...

