Conte si è dimesso | consultazioni da domani

(Di martedì 26 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe, il quale ha rassegnato le dimissioni del Governo da lui presieduto.Il presidente della Repubblica – si legge in una nota del Quirinale – si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.Leavranno inizio nel pomeriggio di. Il calendario dellesarà reso noto attraverso l'ufficio stampa.(ITALPRESS).

Linkiesta : Il premier si è finalmente dimesso. Proverà a farne un terzo, magari con Forza Italia, grazie alla sbornia presa d… - Corriere : ?? Conte si è dimesso - repubblica : Conte si è dimesso, cosa succede ora: le tappe della crisi, passo passo #26gennaio #dimissioniconte - LorenzoPuliga : RT @fanpage: #dimissioniconte Proviamo a capire come si è giunti a questo punto e quanto ha contato davvero la politica in quella che appar… - IlPrimatoN : Giuseppe Conte si è dimesso: dopo mezz'ora d'incontro con Mattarella ha lasciato il Quirinale, che annuncia le cons… -

Resta sul tavolo l’ipotesi di un nuovo incarico per formare un governo Conte ter, come auspicherebbe Forza Italia. Roma – Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni in Cdm per rimettere l’incarico ...Dopo oltre 500 giorni di attività, cala il sipario sul Conte bis. Il premier ha rassegnato le dimissioni nelle mano del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’incontro è durato mezz’ora. E ...