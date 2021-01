Conte sale al Colle per le dimissioni. Consultazioni già da domani? (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo oltre 500 giorni, il governo Conte II è arrivato al capolinea: il premier Giuseppe Conte riunisce i ministri per formalizzare il suo passo indietro. E dopo salirà al Quirinale per dimettersi. La... Leggi su feedpress.me (Di martedì 26 gennaio 2021) Dopo oltre 500 giorni, il governoII è arrivato al capolinea: il premier Giusepperiunisce i ministri per formalizzare il suo passo indietro. E dopo salirà al Quirinale per dimettersi. La...

