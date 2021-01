Conte rompe il silenzio: 'Ci vuole un nuovo governo di salvezza nazionale' (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo spiega Barbara Tedaldi sull'Agi.it. Mercoledì è previsto il voto di Camera e Senato sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede sull'amministrazione della giustizia e a palazzo Madama. Il ... Leggi su globalist (Di martedì 26 gennaio 2021) Lo spiega Barbara Tedaldi sull'Agi.it. Mercoledì è previsto il voto di Camera e Senato sulla relazione del ministro Alfonso Bonafede sull'amministrazione della giustizia e a palazzo Madama. Il ...

"Anche in queste ore continuerò a svolgere gli affari correnti fino all’insediamento del nuovo governo. Continuerò a svolgere il mio servizio al Paese, con senso di responsabilità e con profondo impeg ...

Dal principio di reality al principio di realtà

Nelle mani di Mattarella: un governo che governi, saldo nei numeri, in grado di varare riforme necessarie per il Recovery ...

