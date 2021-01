Conte, iniziato il Cdm delle dimissioni. Nella maggioranza girano voci clamorose: "Ha vinto Renzi", qua lo fanno fuori (Di martedì 26 gennaio 2021) E' iniziato quello che potrebbe essere l'ultimo Consiglio dei ministri per Giuseppe Conte. Dopo il colloquio con la sua squadra di governo, infatti, il premier salirà al Colle per dimettersi. Dopodiché chissà. Molti all'interno della maggioranza fanno il tifo per un Conte ter, ma pare ci sia uno spiraglio aperto anche per Matteo Renzi, l'artefice del caos. Alla fine il leader di Italia Viva ha ottenuto quasi tutto quello che chiedeva, dalla cessione della delega ai servizi fino alle dimissioni di Conte. Adesso i "giochi si sono riaperti", fanno sapere i Renziani. Che quindi non escludono una trattativa. Intanto dal governo una prima, timida, apertura a Renzi arriva dal ministro della Difesa, Lorenzo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 26 gennaio 2021) E'quello che potrebbe essere l'ultimo Consiglio dei ministri per Giuseppe. Dopo il colloquio con la sua squadra di governo, infatti, il premier salirà al Colle per dimettersi. Dopodiché chissà. Molti all'interno dellail tifo per unter, ma pare ci sia uno spiraglio aperto anche per Matteo, l'artefice del caos. Alla fine il leader di Italia Viva ha ottenuto quasi tutto quello che chiedeva, dalla cessione della delega ai servizi fino alledi. Adesso i "giochi si sono riaperti",sapere iani. Che quindi non escludono una trattativa. Intanto dal governo una prima, timida, apertura aarriva dal ministro della Difesa, Lorenzo ...

RaiNews : 'Non avete mai trovato porte chiuse. A un certo punto però avete iniziato una strada diversa, che non è quella dell… - clabellocchi : RT @Libero_official: Iniziato il #Cdm, poi #Conte salirà al #Quirinale per dimettersi. Dal #Pd a #ItaliaViva: 'Giochi riaperti'. Sospetto:… - Majden3 : RT @ultimenotizie: E' iniziato il Consiglio dei Ministri nel corso del quale il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, comunicherà la su… - politicaal2G : RT @Libero_official: Iniziato il #Cdm, poi #Conte salirà al #Quirinale per dimettersi. Dal #Pd a #ItaliaViva: 'Giochi riaperti'. Sospetto:… - Francesco_Rizz_ : RT @marcodifonzo: Iniziato il Consiglio dei ministri in cui Conte annuncerà le sue dimissioni prima di salire al Quirinale -