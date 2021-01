Conte dà le dimissioni. Ipotesi governo di “salvezza nazionale” (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppe Conte ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di primo ministro. A mezzogiorno, terminato l’ultimo Consiglio dei ministri, è salito al Quirinale dove ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per comunicare la sua volontà. Mattarella si è riservato di decidere e ha invitato l’esecutivo a rimanere in carica per sbrigare gli affari correnti. Da domani pomeriggio inizieranno le consultazioni per formare il nuovo governo. Conte dà le dimissioni: “Ringrazio i ministri per il sostegno” Prima di incontrare Mattarella Conte ha presieduto l’ultimo Consiglio dei ministri, in cui ha ringraziato il suo esecutivo per il sostegno dato in questi mesi che hanno risposto con un lungo applauso. Dopo l’incontro, durato una mezz’ora, con Mattarella, ha comunicato ai ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 26 gennaio 2021) Giuseppeha rassegnato ledall’incarico di primo ministro. A mezzogiorno, terminato l’ultimo Consiglio dei ministri, è salito al Quirinale dove ha incontrato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per comunicare la sua volontà. Mattarella si è riservato di decidere e ha invitato l’esecutivo a rimanere in carica per sbrigare gli affari correnti. Da domani pomeriggio inizieranno le consultazioni per formare il nuovodà le: “Ringrazio i ministri per il sostegno” Prima di incontrare Mattarellaha presieduto l’ultimo Consiglio dei ministri, in cui ha ringraziato il suo esecutivo per il sostegno dato in questi mesi che hanno risposto con un lungo applauso. Dopo l’incontro, durato una mezz’ora, con Mattarella, ha comunicato ai ...

