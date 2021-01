Conte al Quirinale. Per l’Italia l’ora più buia della crisi. Una nuova squadra per ripartire. L’ultima carta per far fuori Italia Viva (Di martedì 26 gennaio 2021) La situazione a tratti è paradossale: soltanto fino a pochi giorni fa nessuno avrebbe mai pensato che Giuseppe Conte potesse essere in bilico. Dopo il voto di fiducia conquistato sia alla Camera sia al Senato (seppure con la maggioranza relativa) sarebbe stata solo questione di tempo – era questa la vulgata maggiore all’interno sia del Movimento cinque stelle che del Pd – e un nugolo di senatori pronti a sostenere il presidente del Consiglio sarebbero stati trovati. E invece nulla di tutto questo è avvenuto. I cinque senatori che avrebbero dovuto allontanarsi da Italia Viva e da Matteo Renzi sono rimasti fedeli al loro segretario. Ed esattamente lo stesso è avvenuto in Forza Italia con Silvio Berlusconi. Ecco allora la decisione, sofferta, presa nella giornata di ieri ma che di fatto – come La Notizia aveva scritto già ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 26 gennaio 2021) La situazione a tratti è paradossale: soltanto fino a pochi giorni fa nessuno avrebbe mai pensato che Giuseppepotesse essere in bilico. Dopo il voto di fiducia conquistato sia alla Camera sia al Senato (seppure con la maggioranza relativa) sarebbe stata solo questione di tempo – era questa la vulgata maggiore all’interno sia del Movimento cinque stelle che del Pd – e un nugolo di senatori pronti a sostenere il presidente del Consiglio sarebbero stati trovati. E invece nulla di tutto questo è avvenuto. I cinque senatori che avrebbero dovuto allontanarsi dae da Matteo Renzi sono rimasti fedeli al loro segretario. Ed esattamente lo stesso è avvenuto in Forzacon Silvio Berlusconi. Ecco allora la decisione, sofferta, presa nella giornata di ieri ma che di fatto – come La Notizia aveva scritto già ...

