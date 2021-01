Consultazioni | che cosa sono e quanto durano | i prossimi passi per il nuovo Governo

(Di martedì 26 gennaio 2021) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è dimesso e il Capo dello Stato Sergio Mattarella è pronto a passare alleNella mattinata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Colle per dimettersi. La crisi diè, così, formalizzata. In realtà, da oltre una settimana l’uscita dalla maggioranza del partito di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

No al Conte Ter, l’Italia necessita in “in tempi rapidi” di un governo “solido” anziché “una maggioranza raccogliticcia”, pronti però a sostenere “i provvedimenti a favore degli italiani” come Ristori ...Il centrodestra unito in tutte le sue componenti (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia con rappresentanti di Udc, Cambiamo! - Idea e Noi con ...