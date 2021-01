Coni | ok al decreto | niente rischio di Giochi senza inno e bandiera Malagò ce l’ha fatta | così ha nuovamente il suo potere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 gennaio 2021) Giovannice: ilha di nuovo il suo, o che dir si voglia “autonomia”, secondo lo slogan tanto abusato nelle ultime, martellanti settimane di pressing al governo. Dipendenti, immobili, quasi tutto come ai vecchi tempi, come se la riforma Giorgetti che aveva provato a ridimensionarlo non fosse mai esistita. E dunquesospensione del Cio (ammesso che sarebbe mai arrivata),Italia aidi Tokyo, un disonore storico, una tale enormità che non avrebbe mai potuto verificarsi per davvero. Ma la prospettiva è bastata a mettere spalle al muro il governo ormai dimissionario e a far cadere le resistenze che da mesi bloccavano il ...