Confindustria Lecco Nasce un gigante da 2000 imprese

(Di martedì 26 gennaio 2021) I consigli hanno dato il via libera al percorso di fusione tra le territoriali di-Sondrio e Bergamo - Il protocollo dovrà essere approvato dalle due assemblee, secondo i programmi l’iter sarà terminato nel 2022

LeccoNews : CONFINDUSTRIA: PRIMO PASSO PER LA FUSIONE CON BERGAMO. RIVA: “È LA STRADA MIGLIORE” | 26/01/2021 - - AmoBergamo : #Bergamo Confindustria Bergamo annuncia la fusione entro il 2022 con Confindustria Lecco Sondrio - ConfindustriaLS : I Consigli Generali di @ConfindustriaLS e @ConfindustriaBG hanno approvato il Protocollo che segna il primo passo… - ConfindustriaBG : Ieri sera i Consigli Generali di #ConfindustriaBg e @ConfindustriaLS hanno approvato un Protocollo che segna il pri… - romi_andrio : RT @webecodibergamo: Confindustria, avviato il processo di fusione con Lecco e Sondrio -

La fusione permetterà il raggiungimento di una massa critica che aumenterà l’efficienza organizzativa complessiva e delle singole aree, consentendo una migliore specializzazione ...La Confindustria di Lecco Sondrio è frutto di una fusione recente, celebrata nel 2015, anno dell'Expo, e ha compreso in questi anni quanto l'unione sia necessaria per fare forza, per fare lobby e sede ...